УЕФА: «ПСЖ» больше не под санкциями, но это не значит, что они могут делать все, что захотят»

«ПСЖ» больше не под санкциями УЕФА. Но это не значит, что они могут начать делать все, что пожелают. Они должны уважать правила ФФП, как и все в Европе. Они должны доказать, что их убытки не превышают 30 млн евро в течение трех лет.

Замечу, что возможный переезд Неймара в Париж будет иметь эффект, который будет ощущаться в течение нескольких лет. Очень сложно судить о такой сделке заранее, потому что я не знаю их планов.

Трансферное окно не закрыто. Возможно, они планируют продать одного, двух, трех или четырех игроков на аналогичную или большую сумму. Посмотрим, что будет. Думаю, они хорошо поработали с цифрами.

Мы не делаем различий и ко всем клубам относимся одинаково. Вы говорите, что «ПСЖ» и «Сити» наказывали. Я отвечу, что «Интер» и «Рому» – тоже. Большие клубы Турции были наказаны очень серьезно. Аналогичным образом мы рассматривали дела малых, средних и больших клубов», – цитирует главу департамента УЕФА по лицензированию Андреа Траверсо ESPN.

В 2014 году УЕФА за нарушения фэйр-плей ограничил трансферный бюджет «ПСЖ» до 60 миллионов евро, а заявку клуба на ЛЧ – до 21 футболиста вместо 25.

«ПСЖ» близок к покупке Неймара за 222 млн евро.

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