AFP

«МЮ» наказан за нарушение антидопинговой программы УЕФА, Фил Джонс дисквалифицирован на 2 матча

«МЮ» наказан за нарушение антидопинговой программы УЕФА, Джонс дисквалифицирован на 2 матча
Eurosport

4 ч. назад

Еще манкунианцы заплатят 10 тысяч евро.

«Манчестер Юнайтед» отштрафован УЕФА на 10 тысяч евро за нарушение антидопинговой программы после финала Лиги Европы с «Аяксом», сообщает Sky Sports.

Штрафы в размере 5 тысяч евро также получили защитники Дэйли Блинд и Фил Джонс. Голландец наказан за несоблюдение процедуры допинга. Джонс оштрафован за оскорбление офицера допинг-контроля УЕФА. Он пропустит два ближайших еврокубковых матча «МЮ».

  • «МЮ» обыграл в финале Лиги Европы «Аякс» со счетом 2:0.
  • Благодаря победе в Лиге Европы манкунианцы получили путевку в Лигу чемпионов.

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