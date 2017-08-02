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ЦСКА опять не пропустил от АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов
Ответный матч третьего квалификационного раунда завершился победой москвичей со счетом 1:0.
Гол:
1:0 – Бибрас Натхо, 74'
- ЦСКА выиграл первый матч в Афинах со счетом 2:0.
- Алан Дзагоев провел 300-й матч за ЦСКА во всех турнирах.
- Все три мяча в ворота АЕК армейцы провели со стандартов.
- Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов состоится 4 августа в 13:00 (мск).
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