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Киевское «Динамо» отправило в раунд плей-офф Лиги чемпионов «Янг Бойз»
Бело-голубые пропустили обидный решающий гол на 90-й минуте.
«Янг Бойз» – «Динамо» Киев – 2:0
Голы:
1:0 – Гийом Оаро, 13' (пен.)
2:0 – Лорис Бенито, 90'
- Счет по сумме двух матчей – 3:3.
- Швейцарский клуб прошел дальше благодаря голу на выезде (1:3, 2:0).
- Хозяева превзошли киевлян по ударам 18-1 (7-1 в створ).
- Жеребьевка раунда плей-офф пройдет 4 августа.
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