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Киевское «Динамо» отправило в раунд плей-офф Лиги чемпионов «Янг Бойз»

Киевское «Динамо» отправило в раунд плей-офф «Янг Бойз»
Eurosport

1 час назад

Бело-голубые пропустили обидный решающий гол на 90-й минуте.

«Янг Бойз» – «Динамо» Киев – 2:0

Голы:

1:0 – Гийом Оаро, 13' (пен.)

2:0 – Лорис Бенито, 90'

  • Счет по сумме двух матчей – 3:3.
  • Швейцарский клуб прошел дальше благодаря голу на выезде (1:3, 2:0).
  • Хозяева превзошли киевлян по ударам 18-1 (7-1 в створ).
  • Жеребьевка раунда плей-офф пройдет 4 августа.

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