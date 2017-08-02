Величайший в истории футбола баннер от ультрас «Легии» в память Варшавского восстания 1944 года

Варшавская «Легия» принимала «Астану» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча проходила на следующий день после 73-й годовщины начала Варшавского восстания.

В память о трагическом событии ультрас хозяев вывесили гигантский баннер с нацистом, приставившим пистолет к голове ребенка. Внизу была растянута надпись:

«В ходе Варшавского восстания немцы убили 160 000 человек, из которых тысячи были детьми».

Варшавское восстание произошло в оккупированной столице Польши 1 августа – 2 октября 1944 года и было жестоко подавлено нацистами.

«Легия» победила со счетом 1:0, но этого не хватило для выхода в раунд плей-офф. В первом матче сильнее была «Астана» – 3:1.

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