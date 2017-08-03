На Чалова. Почему ЦСКА не готов к групповому этапу Лиги чемпионов

У прошлогодней модели ЦСКА, заточенной под фактурного Траоре, можно было найти немало минусов. Главный – как только фактурного ивуарийца прикрывали или выдавливали из штрафной, он превращался в обычного партнера Дмитрия Селюка по сквошу. При Гончаренко в атаке армейцев пока трудно разглядеть какую-то четкую стратегию. Витиньо и Чалов много двигаются, не лучшим образом взаимодействуют и почти не забивают. Федор наматывает миллионы километров ради момента, но когда соперник дает возможность, не забивает. В одной только игре против претендента на вылет из Хабаровска он испортил четыре классных возможности. Парень еще сыроват для группового этапа, но у ЦСКА нет других вариантов, и вряд ли появятся.

Реализация стандартов – крутой скилл, особенно на групповом этапе Лиги чемпионов, но только не когда это главный генератор голов. Очень хлестко ситуацию охарактеризовал Дзагоев после матча в Афинах: «Я АЕК забил случайно, по идее, вообще не должен был идти в штрафную». Безусловно, три стандартных мяча, катапультировавшие ЦСКА в раунд плей-офф, не случайны, но повод для гордости не самый выдающийся – по-другому забить на данном этапе у команды почти не получается. В чемпионате страны у армейцев та же проблема: из шести мячей только три забиты с игры.

Отчасти беды ЦСКА в атаке связаны с неважной формой Дзагоева – тренер вернул Алана в зону треквартисты, но его почему-то тянет помогать опорникам. В результате проведший против АЕК 300-й матч за армейцев игрок недостаточно эффективен, и Головин в этой схеме даже больше плеймейкер, чем Алан. Еще один очень странный момент для последних матчей – 10-й номер армейцев уступает исполнение стандартов Витиньо. В матче с греками ни один навес бразильца, как и дриблинг, не затруднил жизнь греческой обороне. Гончаренко дал шанс Оланаре, но тот на 15 минуте растворился на поле.

В первом туре РФПЛ в Каспийске «Анжи» обнажил давнишнюю проблему ЦСКА в обороне: братья Березуцкие и Игнашевич уже не в том возрасте, чтобы выдерживать конкуренцию даже в чемпионате России. Тогда москвичи отскочили, но «Локомотив» уже через неделю подтвердил, что с такой обороной армейцам светит разве что повторение декабрьского выноса от «Баварии». Совсем печально, что в такой ситуации привоз за привозом организовывает Васин, который уже достал Акинфеева небрежными пасами – один из них чуть не стоил пропущенного мяча в матче с АЕК – и не всегда оправданными подключениями в атаку.

В сравнении с прошлым сезоном ЦСКА словно забальзамировал фланги. Если Щенникова трудно упрекнуть в слабой поддержке атак, то с Фернандесом нужно что-то срочно делать – бразилец уже забыл, когда под ним горела земля. Возможно, Марио еще не набрал форму, как и вся команда, но пока трудно отделаться от ощущения, что он резко сдал.

На этом этапе плей-офф АЕК оказался для ЦСКА идеальным соперником, который предложил армейцам только грубую мужскую силу. С этим как раз у армейцев все в порядке: команда показала, что может драться, упираться и терпеть. В действиях ЦСКА сегодня прагматизма больше, чем футбола, и это отдает таким же сомнительным лоском, как и ставка на стандарты. Акинфеев может сколько угодно вытаскивать мячи из девяток и не щадить коленей, но болельщики хотят видеть не надрыв, а красивую игру. У армейцев пока с этим не густо.

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