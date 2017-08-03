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Марио Балотелли отметил победу «Ниццы» в Лиге чемпионов в баре вместе с фанатами

Балотелли отметил победу «Ниццы» в Лиге чемпионов в баре вместе с фанатами
Eurosport

10 мин. назадОбновлено 5 мин. назад

Итальянец смотрел футбол по телевизору.

Балотелли смотрел матч своей команды с «Аяксом» в одном из баров Ниццы. Болельщик французкой команды снял футболиста на видео и выложил его в сеть.

  • «Ницца» в среду в Амстердаме сыграла вничью с «Аяксом» (2:2) и благодаря голу на выезде вышла в следующую стадию турнира. В первом матче команды сыграли вничью (1:1).
  • Балотелли не полелел с командой в Амстердам из-за травмы.

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