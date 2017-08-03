Getty Images
Марио Балотелли отметил победу «Ниццы» в Лиге чемпионов в баре вместе с фанатами
Итальянец смотрел футбол по телевизору.
Балотелли смотрел матч своей команды с «Аяксом» в одном из баров Ниццы. Болельщик французкой команды снял футболиста на видео и выложил его в сеть.
- «Ницца» в среду в Амстердаме сыграла вничью с «Аяксом» (2:2) и благодаря голу на выезде вышла в следующую стадию турнира. В первом матче команды сыграли вничью (1:1).
- Балотелли не полелел с командой в Амстердам из-за травмы.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте