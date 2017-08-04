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ЦСКА поспорит за путевку в групповой этап с ««Янг Бойз»»
Армейцам предстоит выезд в Швейцарию.
Состоялась жеребьевка четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Московский ЦСКА встретится с «Янг Бойз».
Первый матч армейцы проведут дома.
Остальные пары раунда плей-офф Лиги чемпионов выглядят так:
«Карабах» (Азербайджан) – «Копенгаген» (Дания)
АПОЭЛ (Кипр) – «Славия» (Чехия)
«Олимпиакос» (Греция) – «Риека» (Хорватия)
«Селтик» (Шотландия) – «Астана» (Казахстан)
«Хапоэль» (Израиль) – «Марибор» (Словения)
«Истанбул» (Турция) – «Севилья» (Испания)
«Наполи» (Италия) – «Ницца» (Франция)
«Хоффенхайм» (Германия) – «Ливерпуль» (Англия)
«Спортинг» (Португалия) – «Стяуа» (Румыния)
- В предыдущем раунде Лиги чемпионов ЦСКА разобрался с АЕК.
- Армейцы впервые выступают в Лиге чемпионов под руководством Виктора Гончаренко.