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ЦСКА поспорит за путевку в групповой этап с ««Янг Бойз»»

ЦСКА поспорит за путевку в групповой этап с «Янг Бойз»
Eurosport

58 мин. назадОбновлено 49 мин. назад

Армейцам предстоит выезд в Швейцарию.

Состоялась жеребьевка четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Московский ЦСКА встретится с «Янг Бойз».

Первый матч армейцы проведут дома.

Остальные пары раунда плей-офф Лиги чемпионов выглядят так:

«Карабах» (Азербайджан) – «Копенгаген» (Дания)

АПОЭЛ (Кипр) – «Славия» (Чехия)

«Олимпиакос» (Греция) – «Риека» (Хорватия)

«Селтик» (Шотландия) – «Астана» (Казахстан)

«Хапоэль» (Израиль) – «Марибор» (Словения)

«Истанбул» (Турция) – «Севилья» (Испания)

«Наполи» (Италия) – «Ницца» (Франция)

«Хоффенхайм» (Германия) – «Ливерпуль» (Англия)

«Спортинг» (Португалия) – «Стяуа» (Румыния)

  • В предыдущем раунде Лиги чемпионов ЦСКА разобрался с АЕК.
  • Армейцы впервые выступают в Лиге чемпионов под руководством Виктора Гончаренко.

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