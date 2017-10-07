AS: Неймар просил УЕФА дисквалифицировать «Барселону» из ЛЧ из-за невыплаченных 26 миллионов евро

Нападающий «ПСЖ» Неймар обращался в УЕФА с просьбой исключить «Барселону» из Лиги чемпионов сезона-2017/18.

Бразилец затаил на бывший клуб обиду за невыплаченные 26 млн евро за продление контракта, но его обращение не было воспринято УЕФА всерьез, сообщает AS.

Летом Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 млн евро.

В восьми матчах за парижан бразилец забил 8 голов и выполнил 7 ассистов.

«Барселона» занимает первое место в чемпионате Испании.

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