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AS: Неймар просил УЕФА дисквалифицировать «Барселону» из ЛЧ из-за невыплаченных 26 миллионов евро
Бразилец неудачно попер против бывшего клуба.
Нападающий «ПСЖ» Неймар обращался в УЕФА с просьбой исключить «Барселону» из Лиги чемпионов сезона-2017/18.
Бразилец затаил на бывший клуб обиду за невыплаченные 26 млн евро за продление контракта, но его обращение не было воспринято УЕФА всерьез, сообщает AS.
- Летом Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 млн евро.
- В восьми матчах за парижан бразилец забил 8 голов и выполнил 7 ассистов.
- «Барселона» занимает первое место в чемпионате Испании.
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