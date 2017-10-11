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Экс-игрок «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу получил пост советника президента УЕФА

Фигу получил пост советника президента УЕФА
Р-Спорт

4 ч. назад

Португалец станет ведущей фигурой в программе послов.

Фигу будет работать в тесном контакте с главой УЕФА Александером Чеферином по целому ряду вопросов, включая научно-методическую деятельность, обсуждение футбольных правил и работу над привлекательностью футбола в целом. Также португалец станет ведущей фигурой в программе послов УЕФА.

«Фигу был фантастическим игроком и образцом того, как нужно вести себя как на поле, так и за его пределами. Он очень уважаемая фигура в мире футбола, и я очень рад, что он присоединился к нашей команде. Его потрясающий опыт станет очень ценным активом для УЕФА», –прокомментировал назначение Фигу Чеферин.

  • В мае 2016 года португалец был назначен вице-президентом комитета по развитию ФИФА.
  • Фигу – 4-кратный чемпион Италии и Испании, победитель Лиги чемпионов, Кубка обладателей кубков и дважды Суперкубка УЕФА.
  • 6 раз он признавался лучшим футболистом года в Португалии.

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