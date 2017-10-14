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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола: «У «Наполи» лучший билд-ап в Европе»
Коуч «горожан» оценил построение игры неаполитанцев.
Гвардиола поделился мнением о сопернике в преддверии очной встречи в Лиге чемпионов.
«В последние 10 дней у меня была возможность посмотреть очень много матчей «Наполи». Я впечатлен. Ни у одной команды в Европе нет лучшего билд-апа, лучшего построения игры. Имею в виду процесс доставки мяча от Пепе Рейны до нападающих.
Я с нетерпением жду этой проверки. Надеюсь, мы сохранили форму, которая была у нас до перерыва на матчи сборных», – сказал Гвардиола.
- «Манчестер Сити» примет «Наполи» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов 17 октября.
- «Горожане» лидируют в группе F с 6 очками. У «Шахтера» и «Наполи» по 3 балла. «Фейенорд», потерпевший 2 поражения, замыкает квартет.
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