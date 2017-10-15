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Защитник «Наполи» Рауль Альбиоль: «Манчестер Сити» – лучшая команда Европы»

Альбиоль: «Манчестер Сити» – лучшая команда Европы»
Eurosport

32 мин. назад

Испанец дал определение следующему сопернику неаполитанцев.

Рауль Альбиоль поделился мнением о следующем сопернике «Наполи» на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Мы счастливы, что выиграли тяжелый матч, какими всегда были встречи с «Ромой». Нам предстоит долгий путь. Мы должны сохранить спокойствие и подготовиться ко встрече с лучшей командой Европы.

Надеюсь, получится отличный матч. Я как защитник не рассчитываю, что он завершится 4:3, но все ждут, что две команды будут много атаковать и забьют достаточно голов», – заявил Альбиоль Goal.

  • Матч «Манчестер Сити» – «Наполи» состоится 17 октября в Англии и начнется в 21:45 (мск)
  • «Наполи» – единственная команда Европы, не терявшая очки на старте национального чемпионата.
  • «Манчестер Сити» и «Наполи» лидируют в АПЛ и Серии А соответственно.

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