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Сергей Карасев рассудит «Баварию» и «Селтик» в Лиге чемпионов
Две российские судейские бригады едут в Германию.
Сергей Карасев назначен главным арбитром на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «Селтик».
Помогать ему будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Дополнительные ассистенты – Сергей Лапочкин и Сергей Иванов. Четвертым рефери назначен Максим Гаврилин.
Еще один российский судья Алексей Еськов рассудит матч группового этапа Лиги Европы между «Хоффенхаймом» – «Истамбул ББ».
Помогать ему будут Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко. Дополнительные ассистенты арбитра – Михаил Вилков и Владимир Москалев, четвертый рефери – Валерий Данченко.
- Матч «Бавария» – «Селтик» пройдет 18 октября.
- Встреча «Хоффенхаймом» – «Истамбул ББ» состоится 19 октября.
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