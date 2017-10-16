Сергей Карасев рассудит «Баварию» и «Селтик» в Лиге чемпионов

Сергей Карасев назначен главным арбитром на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «Селтик».

Помогать ему будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Дополнительные ассистенты – Сергей Лапочкин и Сергей Иванов. Четвертым рефери назначен Максим Гаврилин.

Еще один российский судья Алексей Еськов рассудит матч группового этапа Лиги Европы между «Хоффенхаймом» – «Истамбул ББ».

Помогать ему будут Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко. Дополнительные ассистенты арбитра – Михаил Вилков и Владимир Москалев, четвертый рефери – Валерий Данченко.

Матч «Бавария» – «Селтик» пройдет 18 октября.

Встреча «Хоффенхаймом» – «Истамбул ББ» состоится 19 октября.

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