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Сергей Карасев рассудит «Баварию» и «Селтик» в Лиге чемпионов

Карасев рассудит «Баварию» и «Селтик»
Р-Спорт

1 час назад

Две российские судейские бригады едут в Германию.

Сергей Карасев назначен главным арбитром на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «Селтик».

Помогать ему будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Дополнительные ассистенты – Сергей Лапочкин и Сергей Иванов. Четвертым рефери назначен Максим Гаврилин.

Еще один российский судья Алексей Еськов рассудит матч группового этапа Лиги Европы между «Хоффенхаймом» – «Истамбул ББ».

Помогать ему будут Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко. Дополнительные ассистенты арбитра – Михаил Вилков и Владимир Москалев, четвертый рефери – Валерий Данченко.

  • Матч «Бавария» – «Селтик» пройдет 18 октября.
  • Встреча «Хоффенхаймом» – «Истамбул ББ» состоится 19 октября.

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