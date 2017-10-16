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«Тоттенхэм»: «Материал Marca о еврейском происхождении нашего клуба совершенно отвратителен»

«Тоттенхэм»: «Материал Marca о еврейском происхождении нашего клуба совершенно отвратителен»
Eurosport

51 мин. назад

«Шпоры» обиделись на ведущее испанское издание.

В выпуске Marca, вышедшем в понедельник, был опубликован большой материал о «Тоттенхэме», приуроченный к предстоящему матчу «шпор» с «Реалом». В материале рассказывалось о том, что клуб всегда был связан с еврейской общиной, а нынешние владельцы «шпор» Дэниэл Леви и Джо Льюис – евреи.

Автор материала особенно подчеркнул, что «Тоттенхэм» ненавидят по всей стране.

Пресс-служба «шпор» выпустила заявление, касающееся статьи в испанской газете: «Тоттенхэм» ошеломлен, как Marca, которая позиционирует себя как проверенный источник профессиональной журналистики, сочла нужным опубликовать такую статью. Она откровенно неправильна и совершенно отвратительна».

  • Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и «Тоттенхэмом» пройдет во вторник в Мадриде.
  • «Тоттенхэм» был основан членами лондонского крикетного клуба в 1882 году.

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