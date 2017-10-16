Eurosport
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан: «Харри Кейн – совершенный футболист»
Француз осыпал форварда «Тоттенхэма» комплиментами.
Зидан на предматчевой пресс-конференции перед игрой Лиги чемпионов ответил на вопрос о бомбардире «шпор».
«Не знаю, какое будущее уготовано Кейну, но могу говорить о нем в настоящем времени. Это ключевой игрок «Тоттенхэма». Он хорош во всех компонентах игры, много забивает.
Это не статичный игрок, он постоянно ищет свободное пространство и быстро перемещается. Совершенный футболист», – цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.
- Матч третьего тура Лиги чемпионов между «Реалом» и «Тоттенхэмом» пройдет во вторник, 17 октября в Мадриде.
- Кейн в 11 матчах сезона-2017/18 забил за «шпор» 11 мячей.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте