Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп: «Похоже, меня назвали харизматичным смешным неудачником»

На брифинге перед матчем Лиги чемпионов с «Марибором» к Клоппу обратился словенский журналист. Он передал немцу слова Златко Заховича, который назвал Клоппа талантливым и харизматичным тренером, который терпит неудачи и не выигрывает большие титулы.

«Я резюмирую, ладно? Звучит так, будто я харизматичный смешной неудачник. Спасибо за такое определение. Без комментариев.

Что касается предстоящего матча, выступление против «МЮ» должно придать нам уверенность. Это решающий момент для нас на групповом этапе. Нужно быть храбрыми и сконцентрированными», – цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Матч между «Ливерпулем» и «Марибором» пройдет в Словении во вторник, 17 октября.

«Ливерпуль» делит со «Спартаком» второе место в группе Е с 2 очками. У «Севильи» 4 балла, у «Марибора» – 1.

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