«Спартак» – «Севилья»: перед матчем Лиги чемпионов

Для «Спартака» наступил решающий момент группового этапа: если москвичи не обыграют «Севилью» дома, то про выход из группы можно забыть. «Ливерпуль», скорее всего, соберет шесть очков в играх с «Марибором», поэтому домашняя осечка с прямым конкурентом оставит команде Массимо Карреры лишь шансы на Лигу Европы.

После провального старта «Спартака» пошел на поправку: красно-белые не проигрывают девять матчей подряд и больше напоминают себя образца чемпионского сезона. В пятницу москвичи справились с «Ахматом» (2:1), а вот «Севилья» в чемпионате Испании проиграла «Атлетику» (0:1).

Потерь хватает у обеих команд: у испанцев не сыграют Пареха и Каррису. Под вопросом участие Н'Зонзи и Кьера, но оба футболиста отправились в Москву. Красно-белые не досчитаются Зобнина, Тигиева, Реброва, Зе Луиша, Тимофеева и Жано. Мельгарехо, получивший повреждение в Грозном, тренировался в общей группе.

Кто что сказал

Массимо Каррера, главный тренер «Спартака»: «Нас ждет матч против потрясающей команды, которая выиграла Лигу Европы три раза подряд. У соперника нет слабых сторон. Мы должны провести идеальную встречу как технически, так и тактически. В Испании у футболистов хорошие скорости, отличный пас. Это та самая знаменитая тики-така». (официальный сайт УЕФА)

Денис Глушаков, капитан «Спартака»: «В составе «Севильи» никого не стоит выделять – это хорошая, молодая, бегущая команда, которая играет в топ-чемпионате. Я в предвкушении. Тяжело было смотреть матч с «Ливерпулем» с трибуны, надеюсь, завтра сыграю с «Севильей». («Чемпионат»)

Эдуардо Бериссо, главный тренер «Севильи»: «Мы смотрели не только матчи «Спартака» в Лиге чемпионов, но и игры в чемпионате России. Хотя при подготовке больше отталкивались от поединка москвичей с «Ливерпулем». Англичане заставили соперника действовать от обороны. Надеюсь, мы сумеем продлить серию побед испанских команд над «Спартаком».

Нолито, форвард «Севильи»: «Я верю в наше нападение и партнеров по команде. Всегда хочется верить, что голы будут, надеюсь, что «Севилья» поразит ворота «Спартака». Сделаем все возможное, чтобы победить». («Р-Спорт»)

Цифры говорят

«Спартак» проиграл 3 последних матча против испанских клубов. В последних двух он соперничал с «Барселоной» (2:3 и 0:3).

Безвыигрышная серия красно-белых во встречах с испанскими командами составляет 6 матчей (Н2 П4).

В ходе двух последних выступлений на групповом этапе «Спартак» на своем поле проиграл по 2 матча, победив в третьем.

До встречи с «Ливерпулем» москвичи уступили в трех домашних еврокубковых матчах кряду.

Безвыигрышная серия «Спартака» в еврокубках составляет 9 матчей. Последняя победа была одержана на «Бенфикой» (2:1) 23 октября 2012 года.

«Севилья» проиграла только 1 из 8 последних матчей с соперниками из России (В4 Н3).

В последний раз «Севилья» противостояла российскому клубу в четвертьфинале ЛЕ-2014/15, когда одолела «Зенит» с общим счетом 4:3 (2:1 и 2:2).

Люди в черном

Встречу обслужит итальянец Джанлука Рокки. В активе 44-летнего арбитра финал Лиги Европы-2016/17 и Суперкубок УЕФА-2017/18. Также Рокки работал на двух матчах ЛЧ этого сезона: при нем «Марибор» обыграл «Хапоэль», а «Тоттенхэм» – «Боруссию».

Котировки букмекеров

Победа «Спартака»: 4,5

Ничья: 3,77

Победа «Севильи»: 1,82

Ориентировочные составы

«Спартак»

«Севилья»

«Спартак» – «Севилья»

Лучший спортивный телеграм