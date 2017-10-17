Харри Кейн из «Тоттенхэма» стал лучшим нападающим АПЛ. Теперь он захватывает мир

На прошлой неделе в АПЛ устроили мини-скандал: Гвардиола и Почеттино обвинили друг друга в неуважении. Причиной стали слова Пепа перед паузой на игры сборных: перечисляя конкурентов «Сити», испанец назвал «Тоттенхэм» командой Харри Кейна.

Восхищается страйкером не только Пеп – экстаз пронзает всех без разбора. Марк Нобл из «Вест Хэма» предположил, что Харри уже сейчас стоит 100 миллионов фунтов, а Почеттино вообще выкатил забавную историю из семейной жизни: после признания Харри в любви (возможно, Маурисио подвел английский) его приревновала жена.

Респект Кейну отвешивают даже тренеры сборных. Эдгарас Янкаускас перед матчем с Англией рассудил, что остановить Харри можно только одним способом – закрыть страйкеру проход на стадион в Вильнюсе (не помогло – победный гол Литве вкрутил именно Кейн). Гарет Саутгейт выцепил любопытный инсайд после разговора с Хуленом Лопетеги: коуч испанцев завидует коллеге из-за того, что не может поработать с Кейном.

Самой показательной реакцией на игру Харри стали слова Славена Билича. После поражения от «Тоттенхэма» и дубля Кейна хорват расписался в бессилии: «Мы играли с тремя центральными защитниками, все они провели классный матч, но он каким-то образом забил два мяча и снова решил игру. Он проворачивает этот трюк каждые выходные».

Благодаря убойной результативности в сентябре (17 мячей) Кейн действительно вышел на нечеловеческий уровень: в 2017 году он забил 36 голов в 32 матчах – это больше, чем у девяти клубов АПЛ, выступавших в прошлом сезоне. В пятерке ведущих чемпионатов Харри обогнал только Месси, но если измерять соотношение голов к матчам, страйкеру нет равных на континенте (1,16 гола за игру против 1,05 у Лео).

Место Кейна в топе лучших бомбардиров АПЛ (6 голов) и Лиги чемпионов (5 мячей) и вообще прогресс на старте кампании примечательны по двум причинам. Во-первых, Харри по умолчанию плохо входит в сезон – еще ни разу страйкер не забивал за «шпор» в августе. Во-вторых, «Тоттенхэм» люто лажает на «Уэмбли» – статистика Кейна почти напрямую зависит от гостевых матчей.

Несмотря на объективные сложности, Харри делает все, чтобы их не замечать. Например, в этом сезоне Кейн прибавил в игре левой ногой: чуть меньше половины голов нападающий забил именно с нерабочей. В предыдущих кампаниях показатель Харри не превышал 23% – помешанный на совершенствовании мужчина освоил еще один навык.

Сезон Голы Голы левой ногой Процент голов левой 2017/18 11 5 45,5% 2016/17 31 7 22,6% 2015/16 27 5 18,5% 2014/15 26 6 23,1%

Голы Кейна левой ногой

Новый скилл позволил Кейну стать еще более непредсказуемым: соперники, как правило, блокируют сильную ногу нападающего – логичный ход, учитывая ограниченность большинства страйкеров. С Харри такая тактика уже не прокатит: забив «Хаддерсфилду», Кейн рассказал, что перед ударом увидел открытый дальний угол – потому жахнул с левой и казнил наивного кипера.

Работу над собой Харри продолжил – в этом сезоне форвард лучше откликается на кроссы с флангов. В этом плане Кейну повезло с продажей Кайла Уокера: фулбек «Сити» гораздо хуже вешает в штрафную, чем Киран Триппьер (успешная подача каждые 208 минут против 81). Неслучайно, что все четыре ассиста защитника пришлись на главного бомбардира «шпор».

Режим многозадачности решает проблему реализации. Все очень просто: по сравнению с прошлым сезоном Харри наносит почти в два раза больше ударов – 6,3 против 3,7. По этому показателю Кейна снова опережает только Месси – явный закос под супергероев.

Наконец, суперважным активом для Кейна стала физическая форма. Из-за большой занятости в клубе и рождения ребенка Харри нанял шеф-повара в начале года – мужчины составили план в зависимости от времени тренировок и матчей. Здоровое питание немедленно отразилось на кондициях игрока.

«Еще в декабре я познакомился с человеком, который объяснил мне, что я смогу, если буду есть правильную пищу в правильное время. Это произвело на меня впечатление. Прежде я никогда не углублялся в эту тему, но он объяснил мне, как работает организм. С помощью питания он помог мне быстрее восстанавливаться после травм», – поделился еще одним секретом Кейн.

Харри всего 24, но он забрался уже настолько высоко, что следующая цель почти уникальна для его возраста – стать лучшим нападающим мира. Райан Мейсон подтвердил, что друг мечтает о большем: «Он поставил перед собой такую задачу еще после первого сезона в «Тоттенхэме». Теперь же он просто одержим ею. Работа, которую он проделал за последние годы, постепенно приносит свои плоды».

С признанием невозможно поспорить: несколько лет назад Кейна называли игроком одного сезона. Теперь страйкер выдает статистику круче Месси, стравливает топовых тренеров АПЛ и заглядывает на вершины.

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