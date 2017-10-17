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The Times: «Тоттенхэм» хочет получить за Харри Кейна больше 225 миллионов евро

The Times: «Тоттенхэм» хочет получить за Кейна больше 225 миллионов евро
Eurosport

5 мин. назад

«Шпоры» уверены, что английский бомбардир покруче Неймара.

«Тоттенхэм» не желает расставаться с Харри Кейном и другими лидерами команда, но крупный оффер сделает трансфер возможным.

По информации The Times, президент «шпор» Даниэль Леви уведомил посредников, что 24-летний форвард стоит дороже Неймара. «Тоттенхэм» начнет переговоры, только если предложение превысит 225 млн евро.

  • «Реал» – главный претендент на Кейна. Мадридцы воочию увидят Харри 17 октября в очном матче на «Сантьяго Бернабеу».
  • В сезоне-2017/18 Харри провел 10 матчей и забил 11 голов.
  • Eurosport.ru проведет прямую текстовую трансляцию матча «Реал» – «Тоттенхэм», который начнется в 21:45 мск.

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