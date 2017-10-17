Бетман. Пенальти у «Сити» с «Наполи» и еще 3 ставки, после которых ты перейдешь на элитные сырки

«Манчестер Сити» – «Наполи» (17 октября, 21:45)

Ставка: пенальти за 3,2

Можно сколько угодно сравнивать стоимость составов, изучать полуфланги грандов или искать восторженные эпитеты в спичах Гвардиолы и Сарри, но это будет дешевая аналитика: в плане результатов «Сити» и «Наполи» сейчас одинаково круты, поэтому на исход их очной встречи лучше не грузить.

Зато можно посмотреть на продвинутую статистику под другим углом – тогда станет ясно, что в этом баттле не обойдется без пенальти.

Во-первых, «горожане» больше всех в АПЛ (60% от общего количества) лупят из пределов штрафной: давно не тайна, что Пеп стремится подвести мяч как можно ближе к чужим воротам.

Во-вторых, «Наполи» на четвертом месте в Серии А по ударам из вратарской.

В-третьих, неаполитанцы настолько плотно приклеивают соперников к своей штрафной, что те неминуемо фолят: в этом сезоне команда Сарри реализовала уже четыре пенальти. Возможно, это связано с итальянским стилем судейства, но игнорировать такую фактуру – преступление.

Вывод: либо рубилово на «Этихаде» нужно смотреть чисто ради наслаждения, либо со скромной, но выверенной ставочкой на пенальти. Проиграть нестрашно, зато при триумфе можно скидывать друзьям скрины и называть себя наследником Вольфа Мессинга.

«Спартак» – «Севилья» (17 октября, 21:45)

Ставка: чемпионы России не проиграют за 1,88

После победы над «Ахматом» Каррера шутил и улыбался, Калиниченко написал в твиттере, что «Спартак» вернулся, Денис Глушаков задал дерзкий риторический вопрос («Кто сказал, что «Зенит» не догнать?»), а красно-белая секта жутко поверила в себя перед лигочемпионской дуэлью с «Севильей».

Все эти вводные означают лишь одно: сейчас оптимальный момент, чтобы влепить хейтерскую ставку.

Если «Спартак» наберет очки, вы получите достойную моральную компенсацию за чтение твитов в духе «Порвем «Ливер» на «Энфилде», и мы в плей-офф ЛЧ!»

Если чемпион страны сольет, деньги улетят к букам, но целый вечер можно провести в соцсетях, наблюдая за фирменной истерикой. Адепты припомнят Федуну трансферы, Каррере – прощание с доктором Лю, а Глушакову – анабиоз во время переговоров о новом контракте.

Короче, все по классике: ставка совершенно беспроигрышная.

«Реал» – «Тоттенхэм» (17 октября, 21:45)

Ставка: гости выиграют с форой +1,5 за 1,71

В прошлом сезоне «Мадрид» периодически недобирал по xG, но стабильно хватал и очки, и титулы. Сейчас все поменялось: «бланкос» превосходят соперников по моментам, но смотрятся уже не так уверенно – например, две из трех последних побед в Ла Лиге – в один мяч.

«Тоттенхэм» выглядит именно той командой, которая создаст Зидану лютые проблемы: «шпоры» часто бьют (19 за матч – третьи в АПЛ), не допускают чужих ударов (8,1 за игру – вторые в лиге) и эффективно используют стандарты (3 гола). Есть и более конкретные аргументы.

В субботу лондонцы на минималках разгрызли «Борнмут». «Реал» параллельно страдал в матче с «Хетафе» – гостей спас Роналду (1:2).

Харри Кейн понимает, что битва на «Бернабеу» – собеседование, которое повлияет на его зарплату в «Реале», куда он перейдет следующим летом. Следовательно, есть еще одна неплохая ставка: 2,4 на гол сильнейшего форварда Англии.

А еще:

– «Ливерпуль» растопчет «Марибор» с форой -1,5 за 1,55. «Красные» элементарно сконвертируют в голы все, что чудом не запихали «МЮ». Словенцев объективно жаль, потому что группировка Клоппа сейчас в конкретной ярости.

Понятно, что коэффициент уродливее, чем шиншилла, с которой только что содрали шкуру для очередной шубы, но выбора нет – надо грузить на «Ливерпуль», но смотреть «Спартак».

Что посоветуешь смотреть дружочку сегодня вечером? Опрос 4985 голосов «Реал» – «Тоттенхэм» «Ман Сити» – «Наполи» «Спартак» – «Севилья» Русские фильмы: «Аритмию» или «Зеленый слоник»

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