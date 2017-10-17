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Коуч «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино: «Харри Кейн может стать нашим Франческо Тотти»

Почеттино: «Кейн может стать нашим Тотти»
Eurosport

9 мин. назад

Условие всего одно – провести всю карьеру в составе «шпор».

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино надеется сохранить Харри Кейна в команде.

«Харри Кейн испытал море эмоций, когда смотрел последнюю игру Тотти в «Роме». Он играл только за один клуб.

Я сказал, что Харри может сделать точно такую же карьеру. Самое главное, что он счастлив в «шпорах», но кто знает, где мы окажемся завтра? Нужно наслаждаться сегодняшним днем.

Он – воспитанник нашей академии и ассоциирует себя с этим клубом. Он футболист, который любит забивать в майке «Тоттенхэма». Он разделяет клубные ценности, и я надеюсь, что он останется с нами надолго.

Харри – большой профессионал и образец для партнеров», – цитирует Почеттино ESPN.

  • Ранее The Times сообщил, что президент «шпор» Даниэль Леви оценил Кейна более чем в 225 млн евро.
  • Харри забил 11 голов в 10 официальных матчах «Тоттенхэма» в сезоне-2017/18.

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