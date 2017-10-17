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Жозе Моуринью – о «Бенфике», не набравшей ни одного очка в ЛЧ: «Они намного лучше «Базеля» и ЦСКА»

Моуринью – о «Бенфике», не набравшей ни одного очка: «Они намного лучше «Базеля» и ЦСКА»
Eurosport

1 минуту назад

Главный тренер «МЮ» не считает лиссабонцев слабейшей командой в группе А.

Португалец оценил силу соперника перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Я считаю, что «Бенфика» намного лучше, чем «Базель» и ЦСКА, но сложно убедить своих игроков в этом после поражений лиссабонцев. Думаю, что мои игроки понимают: результаты не всегда отражают реальную силу команд.

«Бенфика» будет сильным соперником. Она может еще стать даже первой в группе, если выиграет оставшиеся четыре матча», – сказал Моуринью.

Тренер «МЮ» также прокомментировал слухи о том, что хочет подписать новый контракт с манкунианцами с повышением зарплаты.

«Я думаю, у английских медиа есть ответы на все вопросы. Сегодня они говорят, что я собираюсь подписать пятилетний контракт на миллиард фунтов за сезон, а завтра утверждают, что я уезжаю и возглавлю «ПСЖ». Ответ в том, что ничего не происходит. Я не подписываю новый контракт и не уезжаю в Париж», – цитирует португальца The Mirror.

  • «МЮ» лидирует в группе А с 6 очками, у «Базеля» и ЦСКА по 3 балла, «Бенфика» занимает четвертое место, потерпев 2 поражения в двух турах.
  • Матч между «МЮ» и «Бенфикой» пройдет в Лиссабоне 18 октября.

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