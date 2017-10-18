«Барселона» заблокировала мой трансфер в «МЮ». Дядя Рафы Надаля, который играл в дрим-тим Кройфа

«Считается, что я болельщик мадридского «Реала», и это правда. Но я восхищаюсь и «Барселоной». Да, можете так и написать: я еще и фанат «Барсы», – сообщил Рафаэль Надаль в 2008 году корреспонденту Goal.com. Не стоит обвинять спортсмена в глорстве: у Рафы уважительная причина поддерживать каталонцев.

Дядя известного теннисиста лучшие годы футбольной карьеры провел как раз в «Барселоне». В 90-х Мигель Анхель Надаль отчаянно рубился в «блаугране» и считался одним из лучших центральных защитников Испании. «В детстве папа Рафы нацепил на него футболку «Реала». Рафаэль, пожалуй, единственный фанат «Реала», который искренне радовался победе «Барсы» в чемпионате», – вспоминает Мигель Анхель.

Дядя будущего олимпийского чемпиона тоже обожал теннис, но в 15 все-таки остановился на футболе, а в 21 дебютировал за «Мальорку» в чемпионате Испании. Первым соперником была «Барселона»: каталонцы победили, но запомнили молодого парня. «Блауграна» вела защитника четыре года и предложила контракт в 91-м, когда к Надалю начали подкатывать другие топ-клубы.

Мигель Анхель уверенно решал дела на втором этаже, разгонял атаки точными пасами, а в единоборствах действовал бесстрашно: Йохан Кройф искал именно такого героя в защиту. Голландский спец постепенно знакомил новичка с особенностями каталонской игры, Надаль слушал и вникал в свежую реальность, выходя на замены.

Центрдеф не затерялся рядом с такими мастерами, как Микаэль Лаудруп и Христо Стоичков. Через три месяца после трансфера Надаль впервые сыграл за сборную Испании, а с сезона-1992/93 поселился в стартовом составе «Барсы» рядом с обладателем пушки страшной Роналдом Куманом.

В начале 90-х «Барселона» была одной из самых сильных и зрелищных команд Европы. Каталонцы четыре раза подряд брали чемпионство в Испании и считались фаворитом первого финала Лиги чемпионов после ребрендинга Кубка европейских чемпионов. Разгром от «Милана» (4:0) сказался на психологическом состоянии Надаля: в первой игре ЧМ-94 футболист получил прямую красную и двухматчевую дисквалификацию.

Самая памятная игра Надаля за сборную случилась через два года. В четвертьфинале Евро-1996 испанцы бодались с хозяевами турнира англичанами. Мигель Анхель не забил Дэвиду Симэну в послематчевой серии пенальти, но все равно заслужил уважение Европы: защитник на 120 минут выключил лучшего бомбардира чемпионата Алана Ширера.

После такого перформанса сэр Алекс Фергюсон окончательно решил, что Надаля нужно перевезти на «Олд Траффорд». После Евро «МЮ» начал переговоры. «Я уже был одной ногой в Манчестере. Меня устраивали условия «Юнайтед», но «Барселона» заблокировала трансфер в последний момент», – делится нюансами Мигель Анхель.

Пришедший на смену Кройфу Бобби Робсон объяснял поведение клуба так: «Надаль выдающийся игрок, он очень важен для нас. Я не хочу усиливать другой клуб, ослабляя наш. «Манчестер» предлагал хорошие деньги, но футболист принесет нам больше пользы. Надаль еще сильнее, чем я представлял. Знал, что он хорош, но только поработав с ним, убедился в этом».

Под руководством Робсона Мигель Анхель завоевал три трофея за один сезон, но потом каталонские боссы притащили на «Камп Ноу» Луи ван Гала. Надаль не сработался с голландским коучем и летом 99-го вернулся в «Мальорку», с которой пережил вторую молодость и занял третье место в Ла Лиге. Защитник держал уровень в течение всей карьеры: в 35 ему нашлось место в сборной Испании на ЧМ-2002. Надаль отыграл целиком четыре матча, а игру против ЮАР отбегал с капитанской повязкой.

Последний матч за «Мальорку» Мигель Анхель сыграл в 39, но с футболом не распрощался. Сначала помогал тренировать команду Микаэлю Лаудрупу, а с 2014-го по 2016-й работал спортивным директором. Именно дядя Рафы назначил главным тренером Валерия Карпина, а через полгода его уволил.

Надалю пригодился племянник, когда «Мальорка» хотела выгодно продать перспективного Марко Асенсио. Мигель Анхель предлагал молодого футболиста «Барселоне», но каталонцы не увидели в парне мегаперспектив и не дали нужную сумму. В дело тут же вмешался Флорентино Перес: «Я позвонил Рафаэлю Надалю и попросил передать дяде Мигелю Анхелю, что Асенсио нам интересен. Мы очень быстро оформили сделку».

Сейчас 51-летний Надаль отошел от футбола и обеспокоен главным вопросом Испании: отделением Каталонии. «Мне не нравится эта напряженная ситуация. Мальорку и Барселону разделяет только Средиземное море, это наш ближайший сосед. Политики ищут прибыль, а не решают проблему». Надаль надеется, что спорт объединит общество, и два главных клуба в его карьере будут по-прежнему играть в одной стране.

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