Куинси парк. «Спартак» выжег самую крупную победу в Лиге чемпионов

«Спартак» каким-то образом обретает себя. Нет единого ответа на вопрос, почему после матча с «Ливерпулем» все складывается так гладко. За эти три недели фанаты красно-белых нервничали всего минуты две – после пенальти «Ахмата» и до гола Мельгарехо в Грозном.

«Севилья» была одним из тех соперников, которые страшно выглядят на бумаге, но не кажутся чем-то мощным при ближайшем рассмотрении. Три подряд Лиги Европы – да, два сезона назад, от той команды в старте на «Открытие Арене» вышли два человека, один из которых за это время уехал в Милан, разочаровался в итальянской карьере и вернулся обратно.

Что смешно, «Спартак» ровно так же чувствует себя в Премьер-лиге. Чемпионов, конечно, нужно бояться, общественное мнение раздувает значимость красно-белых до уровня неземного мутанта, но игра москвичей никак не относится к тому страху, который нагоняют на их соперников в России.

Здорово, что Массимо Каррера не боялся «Севильи» – команда впервые в Лиге чемпионов вышла не с пятью, а с четырьмя защитниками и с более-менее сыгранным сочетанием. Комбаров, Джикия, Ташчи и Ещенко развлекались в Грозном и не пожарили в простых ситуациях. Это еще не та оборона, которая надежно закрывает любое нападение среднего европейского уровня, но какой-то порядок игра красно-белых с ней определенно обретает.

Перед игрой футболистов встречали растяжки на трибунах с тремя словами «Yes, You Can», но ни одно из действий москвичей не показывало, что на «Открытии» готовят фейерверк. В первом тайме «Спартак» был типичным собой – не очень удачлив в позиционном нападении, не очень аккуратен в контригре, не очень тороплив в транзишне, не очень расчетлив в обороне.

От быстрого мяча «Севильи» красно-белых спас только жадина Микаэль Крон-Дели, а затем случился всплеск Андрея Ещенко. О крайнем защитнике перед Лигой чемпионов чаще других говорили: «Представьте, что с ним сделают нормальные вингеры», и это тоже было правдой. Но в эпизоде с первым голом он вынес мяч из своей штрафной, поддержал атаку и выдал турбокросс на Промеса. Нельзя говорить о волшебном превращении Ещенко, ведь спустя восемь минут его слишком легко обошел Нолито (нормальный вингер, не выдержавший уровень «Ман Сити»), при этом в каких-то моментах Андрей действительно помогает «Спартаку», а это главное.

Пропущенный гол от Кьера не был следствием какого-то давления андалусийцев, а лишь рикошетом и неудачно проигранным воздухом. В 2017 году, к сожалению, нельзя ждать сухого матча от команды с тремя русскими защитниками, поэтому «Спартак» надеялся на нападение и внутри себя переживал радости (финт Джикии) и неудачи (травма Самедова и удар Крон-Дели).

После перерыва «Севилья» включилась на полную и рассчитывала на быстрый гол с последующим контролем матча. У хозяев сразу же просели не только фланги, но и подстраховка, и опорная зона, а игра в обороне разваливалась быстрее, чем СССР в 1991-м. «Может, мы в раздевалке засиделись где-то, надо было не уходить в раздевалку, а оставаться на поле», – сказал после матча Денис Глушаков.

Ритм «Спартак» поймал после мощного момента Бен Йеддера. Француз в штрафной напомнил, что пришел в большой футбол из футзала, перефехтовал ногами Селихова, выгреб мяч из-под себя, но вместо пустых ворот попал в Комбарова на ленточке. После игры Каррера назовет этот сэйв защитника ключевым в матче и, наверное, будет прав. За упущенным шансом «Севилье» прилетело сполна. Сначала классно попал Мельгарехо, гол Глушакова изменил все, Луис Адриано уже просто издевался над испанцами, а Промес их хоронил хлеще капитана.

Никогда «Спартак» не забивал пять в Лиге чемпионов, а так крупно не выигрывал со времен разгрома «Арсенала» в 2000-м. Ничего бы не было без Промеса. Куинси сделал дубль, добавил два ассиста и провел мощный матч. Команда очень помогла голландцу, ведь красно-белые забили, наверное, все моменты, которые были за 90 минут, – такого финишинга «Спартак» в этом сезоне еще не демонстрировал. Через две недели «Севилья» разозлится сильнее, но в Испании надо вновь сыграть так, чтобы Джикия надел смешную шапочку и скосплеил не то Семина, не то Романцева.

«Спартак» – «Севилья» – 5:1

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