Автогол Рафаэля Варана принес «Тоттенхэму» ничью в Мадриде в матче ЛЧ

«Реал» и «Тоттенхэм» не определили победителя в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Счет в матче в первом тайме открыл «Тоттенхэм»: Харри Кейн пробил пяткой после прострела с фланга, и мяч залетел в ворота после попадания в Рафаэля Варана. «Реал» ответил до перерыва с пенальти: одиннадцатиметровый за снос Крооса реализовал Роналду.

Команды нанесли 29 ударов на двоих, но вратари отразили 8 выстрелов.

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Команды делят первую строчку после третьего тура.

У обоих клубов по 7 очков.

Eurosport провел текстовый лайв матча.

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