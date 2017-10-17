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Автогол Рафаэля Варана принес «Тоттенхэму» ничью в Мадриде в матче ЛЧ
Игра на «Сантьяго Бернабеу» с Реалом» завершилась для «шпор» вничью – 1:1.
«Реал» и «Тоттенхэм» не определили победителя в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Счет в матче в первом тайме открыл «Тоттенхэм»: Харри Кейн пробил пяткой после прострела с фланга, и мяч залетел в ворота после попадания в Рафаэля Варана. «Реал» ответил до перерыва с пенальти: одиннадцатиметровый за снос Крооса реализовал Роналду.
Команды нанесли 29 ударов на двоих, но вратари отразили 8 выстрелов.
Твит
- Команды делят первую строчку после третьего тура.
- У обоих клубов по 7 очков.
- Eurosport провел текстовый лайв матча.
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