2 гола и 2 ассиста Куинси Промеса похоронили «Севилью» в Лиге чемпионов

Московский клуб открыл счет на 18-й минуте. Ивелин Попов начал контратаку, отдал направо Андрею Ещенко, русский защитник нашел кроссом Куинси Промеса, а голландец забил первый мяч в Лиге чемпионов.

На 22-й минуте мышечную травму получил Александр Самедов. Его заменил Лоренсо Мельгарехо.

«Севилья» отыгралась со стандарта. Пабло Сарабиа навесил с углового, спартаковцы проиграли воздух, Симон Кьер всадил мяч в сетку Александра Селихова.

Во втором тайме «Севилья» включилась и несколько раз опасно угрожала воротам москвичей, но пропустила четыре после перерыва. Сначала Лоренсо Мельгарехо четко катнул мяч в левый угол, затем Денис Глушаков точно пробил в касание, Луис Адриано реализовал выход один на один с Серхио Рико, а на 90-й минуте Куинси Промес добавил пятый гол в ворота испанцев.

5:1 – «Спартак» переиграл «Севилью», у Куинси Промеса два мяча и два ассиста. Московский клуб поднялся на второе место в группе, испанцы опустились на третью позицию.

«Спартак» одержал первую крупную победу в Лиге чемпионов за 17 лет. В 2000 году красно-белые выиграли у лондонского «Арсенала» – 4:1.

В четвертом туре ЛЧ команды встретятся между собой. Матч пройдет в Андалусии 1 ноября в 21:45 (мск).

«Спартак» 21 октября примет пермский «Амкар», «Севилья» на выезде сыграет с «Валенсией».

Новости Лиги чемпионов

Таблица Лиги чемпионов

Все-все-все главные истории в вашем телеграме