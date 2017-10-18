ЦСКА – «Базель»: перед матчем Лиги чемпионов

У ЦСКА очень крутые шансы на выход из группы. Угрюмый старт «Бенфики» сыграл на руку армейцам: две победы над не самым страшным «Базелем», вероятно, решат все вопросы. Об этом сказал даже осторожный Гончаренко: при таком раскладе швейцарцы уже не достанут москвичей, а «Бенфика» вряд ли удивит «МЮ».

ЦСКА подойдет к матчу в приподнятом настроении. Победа над «Краснодаром» помогла армейцам сократить отставание от лидирующего «Зенита» до четырех очков. Но и у «Базеля» все ок: команда Рафаэля Вики разнесла «Лугано» (4:0). Отрыв от первого места теперь пять, а не восемь очков.

«Базель» не понимает шуток и может удивить красно-синих: во втором туре швейцарцы вдруг расстреляли «Бенфику» (5:0). Это самая крупная победа клуба в истории ЛЧ.

У ЦСКА будет отсутствовать лишь Алан Дзагоев. Виктор Васин, Василий Березуцкий и Понтус Вернблум готовы к бою, но, по словам Гончаренко, могут остаться на лавке. У «Базеля» не сыграет Рики ван Вольфсвинкел, а вот Димитри Оберлин, пропустивший последний матч, уже готов.

Кто что сказал

Виктор Гончаренко, главный тренер ЦСКА: «Многое решается не в пятом туре, а именно в третьем-четвертом, когда идут двухматчевые противостояния. Здесь уже вырисовывается, кто какое место займет. Как правило, пятый тур ставит точку.

У соперника, может быть, выделяется Димитри Оберлин, у него высокая скорость. Еще нравится, как работает в центре поля Лука Дзуффи. Плюс правым флангом очень хорошо атакует Михаэль Ланг, через него строится игра. Но командная структура важнее, чем отдельно взятые футболисты. На первом плане у «Базеля» коллективные действия». (официальный сайт УЕФА)

Тимур Жамалетдинов, нападающий ЦСКА: «Мы подойдем в хорошем настроении, будем стараться одержать победу. Мне не доверяют? Мне главное двигаться впереди, открываться. А решение, отдавать мне пас или нет, принимают те, у кого мяч. Но я думаю, что с доверием все нормально. Молодым у нас доверяют, в том числе и на поле». (официальный сайт ЦСКА)

Рафаэль Вики, главный тренер «Базеля»: «ЦСКА не лучшим образом провел встречу с «МЮ», но я видел много матчей, где соперники англичан так выглядели. ЦСКА – очень хорошая команда с компактной защитой и быстрой атакой. Предстоящие поединки будут определяющими. Мы прилетели за тремя очками».

Лука Дзуффи, полузащитник «Базеля»: «Я знаю о Головине и его высоких игровых качествах. Я уверен, что, если мы будем соперничать с ним на поле, мне потребуется все мое умение, чтобы выключить его из игры. Мы готовились и изучали соперника. Знаем, что в обороне возрастные игроки, в частности братья Березуцкие. Может быть, получится это использовать в наших контратаках». («Р-Спорт»)

Цифры говорят

Игорь Акинфеев пропустил в 41-м матче группового этапа Лиги чемпионов.

Москвичи выиграли все предыдущие встречи с командами из Швейцарии.

В четырех предыдущих розыгрышах ЦСКА финишировал в группе на последнем месте.

ЦСКА не побеждал дома в Европе уже 5 матчей и прервал неудачную серию в поединке третьего отборочного раунда с афинским АЕК (1:0).

«Базель» сыграет в России впервые после минимального поражения от «Зенита» в матче 1/8 финала Лиги Европы-2012/13.

Общая статистика встреч «Базеля» с российскими клубами: 5 побед, 2 ничьи и 4 поражения. Из последних четырех встреч швейцарцы выиграли лишь одну.

Победа над лиссабонцами положила конец безвыигрышной серии «Базеля»: 3 ничьи и 6 поражений.

Безвыигрышная серия базельцев в гостевых еврокубковых матчах насчитывает шесть встреч: 1 ничья и 5 поражений.

Люди в черном

Обслуживать встречу доверено бригаде арбитров во главе с Бьорном Кёйперсом. В активе 44-летнего голландца два матча ЛЧ-2017/18: при нем «Хоффенхайм» проиграл «Ливерпулю» (1:2), а «Боруссия» – «Реалу» (1:3).

Котировки букмекеров

Победа ЦСКА: 2.02

Ничья: 3.54

Победа «Базеля»: 3.84

Ориентировочные составы

ЦСКА

«Базель»

ЦСКА – «Базель»

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