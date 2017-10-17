EFE
«Сити» опять победил, «Спартак» – удивил, «Реал» – разочаровал. Результаты третьего тура ЛЧ
День, когда пропускали все, кроме «Ливерпуля».
Группа Е
Голы: Промес 18', Мельгарехо 58', Глушаков 67', Луис Адриано 74', Промес 90' – Кьер 30'
Голы: Фирмино 4', Коутиньо 13', Салах 19', Салах 39', Фирмино 54', Окслейд-Чемберлен 86', Арнолд 90'
Группа F
«Манчестер Сити» – «Наполи» – 2:1
Голы: Стерлинг 9', Жезус 13' – Диаварра 73'
Голы: Бергейс 7' – Бернард 24', Бернард 54'
Группа G
Голы: Фалькао 30' – Тосун 34', Тосун 54'
Голы: Орбан 8', Форсберг 37' – Абубакар 18', Огюстен 40', Маркано 44'
Группа H
Голы: Роналду 43' – Варан 28' (автогол)
АПОЭЛ – «Боруссия» Дортмунд – 1:1
Голы: Потэ 63' – Папастатопулос 67'