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«Сити» опять победил, «Спартак» – удивил, «Реал» – разочаровал. Результаты третьего тура ЛЧ

«Сити» опять победил, «Спартак» – удивил, «Реал» – разочаровал. Результаты третьего тура ЛЧ
Eurosport

1 час назад

День, когда пропускали все, кроме «Ливерпуля».

Группа Е

«Спартак» – «Севилья» – 5:1

Голы: Промес 18', Мельгарехо 58', Глушаков 67', Луис Адриано 74', Промес 90' – Кьер 30'

«Марибор» – «Ливерпуль» – 0:7

Голы: Фирмино 4', Коутиньо 13', Салах 19', Салах 39', Фирмино 54', Окслейд-Чемберлен 86', Арнолд 90'

Группа F

«Манчестер Сити» – «Наполи» – 2:1

Голы: Стерлинг 9', Жезус 13' – Диаварра 73'

«Фейенорд» – «Шахтер» – 1:2

Голы: Бергейс 7' – Бернард 24', Бернард 54'

Группа G

«Монако» – «Бешикташ» – 1:2

Голы: Фалькао 30' – Тосун 34', Тосун 54'

«Лейпциг» – «Порту» – 3:2

Голы: Орбан 8', Форсберг 37' – Абубакар 18', Огюстен 40', Маркано 44'

Группа H

«Реал» – «Тоттенхэм» – 1:1

Голы: Роналду 43' – Варан 28' (автогол)

АПОЭЛ – «Боруссия» Дортмунд – 1:1

Голы: Потэ 63' – Папастатопулос 67'

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