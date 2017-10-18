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Форвард «Реала» Криштиану Роналду обогнал Рауля и вышел на третье место по матчам в ЛЧ

Роналду обогнал Рауля и вышел на третье место по матчам в ЛЧ
Eurosport

42 мин. назадОбновлено 21 мин. назад

Португалец нацелился на все возможные рекорды в главном еврокубке.

Роналду вышел в стартовом составе на матч Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». Эта игра стала для Криштиану 143-й в турнире. По этому показателю он обошел экс-форварда «Реала» Рауля (142).

Больше Роналду в Лиге чемпионов сыграли экс-полузащитник «Барселоны» Хави (151) и бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс (166), выступающий за «Порту».

  • Матч между «Реалом» и «Тоттенхэмом» завершился со счетом 1:1. Роналду сравнял счет во встрече после автогола Рафаэля Варана.
  • На счету Роналу 5 голов в розыгрыше Лиги чемпионов-2017/18.

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