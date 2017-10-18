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Соперники «Манчестер Сити» в ЛЧ забили «горожанам» с пенальти только с восьмой попытки

Соперники «Сити» в ЛЧ забили «горожанам» с пенальти только с восьмой попытки
Eurosport

23 мин. назад

Уникальную серию английской команды прервал Амаду Диавара из «Наполи».

В матче третьего тура Лиги чемпионов в ворота «горожан» было назначено два пенальти. Первый одиннадцатиметровый не реализовал Дрис Мертенс, а Амаду Диавара в конце встречи был точен.

До гола Диавары «Ман Сити» ни разу не пропускал с пенальти в матчах Лиги чемпионов, хотя у соперников было семь попыток. Помимо Мертенса, вратарям «горожан» с точки не забили Лионель Месси, Раффаэл, Златан Ибрагимович, Неймар и Радамель Фалькао.

  • «Манчестер Сити» выиграл у «Наполи» со счетом 2:1.
  • «Горожане» лидируют в группе F с 9 очками в 3 матчах. Следом идут «Шахтер» (6 очков), «Наполи» (3) и «Фейенорд» (0).

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