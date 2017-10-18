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Финты Стерлинга. Почему «Сити» – лучшая команда осени

Финты Стерлинга. Почему «Сити» – лучшая команда осени
Руслан Хрипун

36 мин. назадОбновлено 24 мин. назад

«Горожане» повторили прошлогоднюю победную серию из 10 матчей.

Благодаря изящной казни над «Наполи» на «Этихаде» лидер чемпионата Англии повторил прошлогоднюю 10-матчевую победную серию на старте сезона. Цифры одинаковые, но контраст между этими отрезками разительный. Бешенство «Сити» осенью 2016-го связано с фактором Гвардиолы, который грамотно воспользовался багажом предыдущего тренера Мануэля Пеллегрини и посыпался, когда вносил коррективы по ходу сезона. Влет «Барсе» 0:4, вчистую проигранные по наполнению матчи с «Тоттенхэмом» и «Челси» – прощай, чемпионство.

Нынешний «Сити» – исключительно гвардиоловской сборки, оттюнингованной самой мощной в Англии летней трансферной кампанией. Испанец потратил на новичков 249,3 миллиона евро, отрегулировал развал-схождение, поставил навороченную сигнализацию и вырвал поул-позишн на старте. В схеме Пепа в фазе формирования атаки важную роль играет вратарь. Джо Харт классно тащил, но плохо играл ногами, Клаудио Браво – наоборот. Бразилец Эдерсон не только совместил оба эти качества, но и проявил бесстрашие. Ради места в основе он прыгнет даже под колеса Лукаку, не говоря уже о Мане. В игре с «Наполи» кипер вытащил один из двух пенальти и понизил шансы конкурентов на место в раме практически до нуля. С начала прошлого сезона 24-летний Эдерсон парировал третий пенальти в Лиге чемпионов – никто не сделал больше сэйвов в турнире.

В этом сезоне команда Гвардиолы не только штампует голы, но и шикарно обороняется. Отаменди и Стоунз сыгрались, хорошо страхуют и не привозят, поэтому Компани может продлевать больничный хоть до пенсии. В матчах против команд, которые много владеют мячом, паре центрбеков активно помогает один из опорников, через которого они отыгрываются – чаще эту роль выполняет Фернандиньо. Игроки «Наполи» неплохо накрывали защиту «Сити» высоким прессингом, но впервые пробили по воротам только на 38-й минуте.

Перед игрой с командой Сарри Гвардиола признался, что в этом сезоне настраивает банду на игры с помощью композиций группы Oasis, лидеры которой братья Галлахеры – большие поклонники «Сити». Команда настолько быстро переходит из обороны в атаку, словно в головах футболистов играет трек с бодрой музыкой. Неаполитанцы забивают в среднем в сезоне 2,81 гола, но «Сити» все равно заметно больше – 3,36. Отличие в том, что игроки «Сити» в основном принимают мяч на скорости, тогда как итальянцы – в статике.

«Сити» – футбольный панчер. Если в прошлом году команда долго раскачивалась, выжидала, то теперь валит соперников с ног на первых минутах. «Сток» в последнем туре АПЛ отхватил трешку за 25 минут, «Наполи» перекувыркнулся через канаты после двух мячей в первую четверть часа. Одна из причин кроется в среднем возрасте игроков «Манчестер Сити», который в игре с итальянцами составил 26 лет и 73 дня. Еще никогда в Лиге чемпионов Гвардиола не управлял настолько молодым коллективом и совершенно невозможно представить, чтобы кто-то из игроков ковырялся в носу, вместо того, чтобы держать соперника в штрафной.

После того как левый защитник Менди порвал связки колена и выбыл до апреля, у «Сити» наблюдается небольшой перекос на правый фланг, где зажигает Стерлинг. Рахим здорово взаимодействует с Жезусом, врывается в свободные зоны и всегда нацелен на гол – в этом сезоне Стерлинг наколотил уже восемь мячей в 11 матчах за «Сити», что всего на два меньше, чем за весь прошлый сезон. Справа Рахима поддерживает неугомонный Уокер, который обороняется и гоняет в чужую штрафную чаще, чем моргает.

Рахим Стерлинг

Де Брёйне впечатлял и до прихода испанского тренера, но именно Пеп нашел для него оптимальную позицию на поле. Бельгиец опустился глубже в центральную зону на место свободной восьмерки, как он назвал новую роль. Благодаря отличной дистанционной скорости Кевин получил больше пространства для маневра и несколько вариантов развития атаки. В последних четырех матчах полузащитник не уходил с поля, не поучаствовав в голах команды. Кажется, нет ничего удивительного в его включении в список претендентов на «Золотой мяч».

Гвардиола приготовил мощнейший коктейль, подтвердив в матчах против «Челси» и «Наполи», что его действие не такое мимолетное, как в прошлом году. Команда напоминает высоковольтный провод, сорвавшийся с линии электропередач. С возвращением Агуэро «Сити» получит глубину в атаке и полетит еще быстрее, чтобы как можно быстрее реабилитироваться за год без трофеев.

«Манчестер Сити» – «Наполи» – 2:1

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