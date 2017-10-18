Финты Стерлинга. Почему «Сити» – лучшая команда осени

Благодаря изящной казни над «Наполи» на «Этихаде» лидер чемпионата Англии повторил прошлогоднюю 10-матчевую победную серию на старте сезона. Цифры одинаковые, но контраст между этими отрезками разительный. Бешенство «Сити» осенью 2016-го связано с фактором Гвардиолы, который грамотно воспользовался багажом предыдущего тренера Мануэля Пеллегрини и посыпался, когда вносил коррективы по ходу сезона. Влет «Барсе» 0:4, вчистую проигранные по наполнению матчи с «Тоттенхэмом» и «Челси» – прощай, чемпионство.

Нынешний «Сити» – исключительно гвардиоловской сборки, оттюнингованной самой мощной в Англии летней трансферной кампанией. Испанец потратил на новичков 249,3 миллиона евро, отрегулировал развал-схождение, поставил навороченную сигнализацию и вырвал поул-позишн на старте. В схеме Пепа в фазе формирования атаки важную роль играет вратарь. Джо Харт классно тащил, но плохо играл ногами, Клаудио Браво – наоборот. Бразилец Эдерсон не только совместил оба эти качества, но и проявил бесстрашие. Ради места в основе он прыгнет даже под колеса Лукаку, не говоря уже о Мане. В игре с «Наполи» кипер вытащил один из двух пенальти и понизил шансы конкурентов на место в раме практически до нуля. С начала прошлого сезона 24-летний Эдерсон парировал третий пенальти в Лиге чемпионов – никто не сделал больше сэйвов в турнире.

В этом сезоне команда Гвардиолы не только штампует голы, но и шикарно обороняется. Отаменди и Стоунз сыгрались, хорошо страхуют и не привозят, поэтому Компани может продлевать больничный хоть до пенсии. В матчах против команд, которые много владеют мячом, паре центрбеков активно помогает один из опорников, через которого они отыгрываются – чаще эту роль выполняет Фернандиньо. Игроки «Наполи» неплохо накрывали защиту «Сити» высоким прессингом, но впервые пробили по воротам только на 38-й минуте.

Перед игрой с командой Сарри Гвардиола признался, что в этом сезоне настраивает банду на игры с помощью композиций группы Oasis, лидеры которой братья Галлахеры – большие поклонники «Сити». Команда настолько быстро переходит из обороны в атаку, словно в головах футболистов играет трек с бодрой музыкой. Неаполитанцы забивают в среднем в сезоне 2,81 гола, но «Сити» все равно заметно больше – 3,36. Отличие в том, что игроки «Сити» в основном принимают мяч на скорости, тогда как итальянцы – в статике.

«Сити» – футбольный панчер. Если в прошлом году команда долго раскачивалась, выжидала, то теперь валит соперников с ног на первых минутах. «Сток» в последнем туре АПЛ отхватил трешку за 25 минут, «Наполи» перекувыркнулся через канаты после двух мячей в первую четверть часа. Одна из причин кроется в среднем возрасте игроков «Манчестер Сити», который в игре с итальянцами составил 26 лет и 73 дня. Еще никогда в Лиге чемпионов Гвардиола не управлял настолько молодым коллективом и совершенно невозможно представить, чтобы кто-то из игроков ковырялся в носу, вместо того, чтобы держать соперника в штрафной.

После того как левый защитник Менди порвал связки колена и выбыл до апреля, у «Сити» наблюдается небольшой перекос на правый фланг, где зажигает Стерлинг. Рахим здорово взаимодействует с Жезусом, врывается в свободные зоны и всегда нацелен на гол – в этом сезоне Стерлинг наколотил уже восемь мячей в 11 матчах за «Сити», что всего на два меньше, чем за весь прошлый сезон. Справа Рахима поддерживает неугомонный Уокер, который обороняется и гоняет в чужую штрафную чаще, чем моргает.

Де Брёйне впечатлял и до прихода испанского тренера, но именно Пеп нашел для него оптимальную позицию на поле. Бельгиец опустился глубже в центральную зону на место свободной восьмерки, как он назвал новую роль. Благодаря отличной дистанционной скорости Кевин получил больше пространства для маневра и несколько вариантов развития атаки. В последних четырех матчах полузащитник не уходил с поля, не поучаствовав в голах команды. Кажется, нет ничего удивительного в его включении в список претендентов на «Золотой мяч».

Гвардиола приготовил мощнейший коктейль, подтвердив в матчах против «Челси» и «Наполи», что его действие не такое мимолетное, как в прошлом году. Команда напоминает высоковольтный провод, сорвавшийся с линии электропередач. С возвращением Агуэро «Сити» получит глубину в атаке и полетит еще быстрее, чтобы как можно быстрее реабилитироваться за год без трофеев.

«Манчестер Сити» – «Наполи» – 2:1

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