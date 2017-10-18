Криштиану Роналду с серьезным лицом сделал пас не глядя и люто облажался

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» дома сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1:1).

Криштиану Роналду забил единственный мяч мадридцев, хотя выделился не только этим. Португалец много атаковал ворота Уго Льориса и искал нестандартные ходы, хотя исполнял задуманное не всегда чисто: на 44-й минуте Криш пасовал не глядя, но лишь насмешил окружающих.

Пас не глядя успешнее других использовал Роналдиньо.

Роналду в матче против «Тоттенхэма» открыл вторую сотню голов в Лиге чемпионов.

«Реал» и «Тоттенхэм» делят первую строчку после третьего тура. У обоих клубов по 7 очков.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме