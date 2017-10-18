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Криштиану Роналду с серьезным лицом сделал пас не глядя и люто облажался

Роналду с серьезным лицом сделал пас не глядя и люто облажался
Eurosport

26 мин. назад

У нападающего «Реала» не все получалось в матче против «Тоттенхэма».

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» дома сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1:1).

Криштиану Роналду забил единственный мяч мадридцев, хотя выделился не только этим. Португалец много атаковал ворота Уго Льориса и искал нестандартные ходы, хотя исполнял задуманное не всегда чисто: на 44-й минуте Криш пасовал не глядя, но лишь насмешил окружающих.

  • Пас не глядя успешнее других использовал Роналдиньо.
  • Роналду в матче против «Тоттенхэма» открыл вторую сотню голов в Лиге чемпионов.
  • «Реал» и «Тоттенхэм» делят первую строчку после третьего тура. У обоих клубов по 7 очков.

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