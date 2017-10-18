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Главный тренер «Севильи»: «Так получилось, что мы вели игру, а «Спартак» провел шесть контратак»

Главный тренер «Севильи»: «Так получилось, что мы вели игру, а «Спартак» провел шесть контратак»
Eurosport

49 мин. назад

Эдуардо Бериццо недоволен лишь результатом игры в Москве.

Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо прокомментировал матч против «Спартака», в котором москвичи разгромили соперника – 5:1.

«Если бы мне кто-нибудь сказал до второго гола, что мы проиграем 1:5, я бы не поверил. После того мяча мы допустили глупые ошибки в обороне, которыми воспользовался «Спартак». Будет серьезный разбор игры. Постараемся дать бой в ответной игре в Севилье.

«Спартак» меня не удивил. Так получилось, что мы вели игру, а они провели шесть контратак. В шести таких атаках они забили пять мячей. Нам остается не вешать нос и готовиться к дальнейшим встречам», – заявил Бериццо на послематчевой пресс-конференции.

  • После победы над «Севильей» «Спартак» набрал 5 очков и делит первое место в группе с «Ливерпулем».
  • У «Севильи» 4 балла и третья строчка.
  • Команды встретятся в ответном матче в Испании 1 ноября.

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