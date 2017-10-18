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Все голы «Спартака», который превратил «Севилью» в коровью лепешку
Москвичи провели матч, после которого стране нужен официальный выходной.
В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» разгромил «Севилью» – 5:1.
Красно-белые повторили рекорд «Локомотива» и победили с рекордным для российского футбола результатом в ЛЧ.
1:0 – Квинси Промес, 18'
2:1 – Лоренсо Мельгарехо, 58'
3:1 – Денис Глушаков, 67'
4:1 – Луис Адриано, 74'
5:1 – Квинси Промес, 90'
- После победы над «Севильей» «Спартак» набрал 5 очков и делит первое место в группе с «Ливерпулем».
- У «Севильи» 4 балла и третья строчка.
- Команды встретятся в ответном матче в Испании 1 ноября.
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