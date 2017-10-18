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Фото из раздевалки «Спартака», на котором Глушаков светит кубиками, а Джикия – глубоким вырезом

Фото из раздевалки «Спартака», на котором Глушаков светит кубиками, а Джикия – глубоким вырезом
Eurosport

20 мин. назадОбновлено 10 мин. назад

Кадр, который пробуждает дух.

После признанного историческим матча против «Севильи» игроки «Спартака» сфоткались в раздевалке. Получилось вот так.

Победа над «Севильей» со счетом 5:1 стала самой крупной для «Спартака» в основных раундах Лиги чемпионов. «Севилья» пропустила 5 голов в еврокубках впервые с 1958 года.

  • «Спартак» набрал 5 очков и делит первое место в группе с «Ливерпулем».
  • У «Севильи» 4 балла и третья строчка.
  • Команды встретятся в ответном матче в Испании 1 ноября.

Все голы «Спартака», который превратил «Севилью» в коровью лепешку

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