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Фото из раздевалки «Спартака», на котором Глушаков светит кубиками, а Джикия – глубоким вырезом
Кадр, который пробуждает дух.
После признанного историческим матча против «Севильи» игроки «Спартака» сфоткались в раздевалке. Получилось вот так.
Победа над «Севильей» со счетом 5:1 стала самой крупной для «Спартака» в основных раундах Лиги чемпионов. «Севилья» пропустила 5 голов в еврокубках впервые с 1958 года.
- «Спартак» набрал 5 очков и делит первое место в группе с «Ливерпулем».
- У «Севильи» 4 балла и третья строчка.
- Команды встретятся в ответном матче в Испании 1 ноября.
Все голы «Спартака», который превратил «Севилью» в коровью лепешку
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