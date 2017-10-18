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Каземиро едва не выдернул ногу из туловища Льоренте, но судья не увидел повода для пенальти
Возможно, в Польше такое нарушением не считают.
Главный арбитр матча «Реал» – «Тоттенхэм» не поставил пенальти в ворота хозяев в первом тайме.
В одном из эпизодов Фернандо Льоренте получил чувствительный удар в ногу от Каземиро, который сыграл мимо мяча. Свистка в том моменте так никто и не дождался.
- Матч завершился вничью – 1:1.
- «Реал» и «Тоттенхэм» возглавляют таблицу группы H c семью очками.
- Следующий матч команды проведут друг против друга на «Уэмбли» 1 ноября.
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