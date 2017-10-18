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Каземиро едва не выдернул ногу из туловища Льоренте, но судья не увидел повода для пенальти

Каземиро едва не выдернул ногу из туловища Льоренте, но судья не увидел повода для пенальти
Eurosport

1 час назад

Возможно, в Польше такое нарушением не считают.

Главный арбитр матча «Реал» – «Тоттенхэм» не поставил пенальти в ворота хозяев в первом тайме.

В одном из эпизодов Фернандо Льоренте получил чувствительный удар в ногу от Каземиро, который сыграл мимо мяча. Свистка в том моменте так никто и не дождался.

  • Матч завершился вничью – 1:1.
  • «Реал» и «Тоттенхэм» возглавляют таблицу группы H c семью очками.
  • Следующий матч команды проведут друг против друга на «Уэмбли» 1 ноября.

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