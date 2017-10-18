Каземиро едва не выдернул ногу из туловища Льоренте, но судья не увидел повода для пенальти

Главный арбитр матча «Реал» – «Тоттенхэм» не поставил пенальти в ворота хозяев в первом тайме.

В одном из эпизодов Фернандо Льоренте получил чувствительный удар в ногу от Каземиро, который сыграл мимо мяча. Свистка в том моменте так никто и не дождался.

Матч завершился вничью – 1:1.

«Реал» и «Тоттенхэм» возглавляют таблицу группы H c семью очками.

Следующий матч команды проведут друг против друга на «Уэмбли» 1 ноября.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме