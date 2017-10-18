«Челси» – «Рома»: перед матчем Лиги чемпионов

«Челси» и «Рома» в третьем матче на групповом этапе встретятся между собой и на 80% определят первую команду, которая квалифицируется в плей-офф. «Атлетико» отстал, «Карабах» не входил ни в какие списки претендентов еще до начала евросезона – шансы оторваться и почувствовать себя свободнее очень велики.

Матч состоится на «Стэмфорд Бридж», но пройдет без нескольких знаковых для команд фамилий. Средняя линия «Челси» ослаблена потерей Н'Голо Канте, все еще лечится Дэнни Дринкуотер, но главная проблема может надавить на нападение, где еще не факт, что сыграет Альваро Мората. У «Ромы» на месяц выпал Манолас, без которого будет непросто. В старте его с большой долей вероятности заменит Федерико Фасио.

Кто что сказал

Антонио Конте, главный тренер «Челси»: «Конечно, все эти кадровые проблемы никак не облегчают жизнь. Однако мы должны справиться с данной ситуацией. Это определенно хорошо, что мы снова в игре. Лига чемпионов – тяжелый турнир, где вам нужно быть осторожным. «Рома» – отличная команда, которая преуспевает в Италии и имеет 4 очка в группе. Они хорошо организованы, у них есть сильные игроки» (сайт «Ромы»).

Гари Кэйхилл, защитник «Челси»: «В прошлом сезоне вы видели настоящий «Челси», и мы стараемся соответствовать этому и в нынешнем сезоне. Мы превосходно сыграли с «Атлетико», но матч с «Манчестер Сити» состоялся слишком скоро после той игры. На поле была одна свежая команда и одна – несвежая.

Перед игрой с «Кристал Пэлас» у нас было достаточно возможностей, чтобы сыграть лучше, чем в той встрече. Когда плохо сыграл и получил плохой результат, хочется сыграть снова как можно скорее, и у нас будет такой матч в середине недели, чтобы постараться вернуться на верный путь» (сайт «Челси»).

Эусебиу ди Франческо, главный тренер «Ромы»: «Подход к матчу против «Челси» будет отличаться от того, который мы использовали в игре с «Наполи». Мы можем ротировать состав, у нас есть разные варианты, но сейчас я не могу сказать ничего конкретного.

Мы сыграем с командой, которая проиграла «Кристал Пэлас», последней команде Премьер-лиги, но мы полностью сосредоточены. Можно заметить, что у «Челси» есть кадровые проблемы из-за травм, но такое случается» (сайт УЕФА).



Цифры говорят

«Челси» и «Рома» пересекались два раза: на групповом этапе ЛЧ сезона-2008/09 команды выиграли по одному матчу.

«Челси» 18 раз встречался с командами из Италии (+6-7=5).

«Рома» провела с соперниками из Англии 31 встречу, из которых выиграла 9 (-13=9).

Римляне ни разу не побеждали английские клубы в Лиге чемпионов на выезде.

«Челси» всегда выигрывает группу, если побеждает в первых двух играх.

«Синие» выиграли 21 из 25 последних лигочемпионских встреч на «Стэмфорд Бридж».

«Рома» ни разу не заканчивала первые три матча на групповом этапе без поражений.

Последний раз «волки» не пропускали в выездной игре Лиги чемпионов в 2007 году в матче против «Лиона» (2:0).

Люди в черном

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с 41-летним Дамиром Скаминой. Для словенца матч на «Стэмфорд Бридж» станет 26-м в 2017 году. В Лиге чемпионов нового сезона он отработал две встречи – «Барса» – «Ювентус» и «Ницца» – «Наполи» в квалификации. Скамина – арбитр, при котором «МЮ» взял прошлогоднюю Лигу Европы.

Котировки букмекеров

Победа «Челси»: 1.62

Ничья: 4.15

Победа «Ромы»: 5.6

Ориентировочные составы

«Челси»

«Рома»

Текстовый онлайн матча «Челси» – «Рома»

Бетман. Гол Ромелу Лукаку и еще 3 ставки на ЛЧ, после которых твои собаки будут летать в чартерах

Лучший спортивный телеграм