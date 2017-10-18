Роналду с душой исполнил гимн Лиги чемпионов, пока остальные игроки «Реала» уставились в даль

Перед матчем между «Реалом» и «Тоттенхэмом» камеры выхватили лица игроков во время проигрыша гимна Лиги чемпионов.

Футболисты «королевского клуба» остались равнодушны к звукам, но только не Криштиану Роналду. Португалец очень старался, удивив даже стоявшую рядом девочку.

Матч завершился вничью – 1:1.

«Реал» и «Тоттенхэм» возглавляют таблицу группы H c семью очками.

Следующий матч команды проведут друг против друга на «Уэмбли» 1 ноября.

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