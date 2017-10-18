Eurosport

Роналду с душой исполнил гимн Лиги чемпионов, пока остальные игроки «Реала» уставились в даль

Роналду с душой спел гимн Лиги чемпионов, пока остальные игроки «Реала» смотрели по сторонам
Eurosport

42 мин. назад

Португалец чтит звуки любимого турнира.

Перед матчем между «Реалом» и «Тоттенхэмом» камеры выхватили лица игроков во время проигрыша гимна Лиги чемпионов.

Футболисты «королевского клуба» остались равнодушны к звукам, но только не Криштиану Роналду. Португалец очень старался, удивив даже стоявшую рядом девочку.

  • Матч завершился вничью – 1:1.
  • «Реал» и «Тоттенхэм» возглавляют таблицу группы H c семью очками.
  • Следующий матч команды проведут друг против друга на «Уэмбли» 1 ноября.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Малкин ответил на шайбу Бучневича 3 ассистами и голом – вот так «Питтсбург» обломал «Рейнджерс»

04:17
Популярные видео
Один форвард «Торонто» протолкнул шайбу в домик киперу «Вашингтона», а второй забросил в пустые
 435 просмотров5 ч
Две шайбы Кучерова и другая кислота матча, в котором «Тампа» выщипала перья с крыльев «Детройта»
2 582 просмотровВчера в 12:33
А еще вам может понравиться