Eurosport
Роналду с душой исполнил гимн Лиги чемпионов, пока остальные игроки «Реала» уставились в даль
Португалец чтит звуки любимого турнира.
Перед матчем между «Реалом» и «Тоттенхэмом» камеры выхватили лица игроков во время проигрыша гимна Лиги чемпионов.
Футболисты «королевского клуба» остались равнодушны к звукам, но только не Криштиану Роналду. Португалец очень старался, удивив даже стоявшую рядом девочку.
- Матч завершился вничью – 1:1.
- «Реал» и «Тоттенхэм» возглавляют таблицу группы H c семью очками.
- Следующий матч команды проведут друг против друга на «Уэмбли» 1 ноября.
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