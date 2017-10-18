Бетман. Гол Ромелу Лукаку и еще 3 ставки на ЛЧ, после которых твои собаки будут летать в чартерах

«Ювентус» – «Спортинг» (18 октября, 21:45)

Ставка: «Юве» с форой -1.0 за 1,61

Пока вся Европа стонет от величия «Наполи», не показавшего в матче с «Сити» ничего, кроме рефлексии, римский «Лацио» взгромоздился на третью строчку в Серии А.

Понятно, что блестящая форма «орлов» – временное явление, но с важнейшей миссией они уже справились: дернули «Юве» в гостях и подбросили коэффициенты на победу «синьоры» в лигочемпионской встрече со «Спортингом».

Лиссабон неплохо идет в чемпионате Португалии, но уже ясно: в Турине «львов» ждет экстремально яростный «Ювентус», который сорвет всю злость за посредственный старт сезона.

Победа «бьянконери» – решенный вопрос, но можно подзаработать на разнице: если наберется +2 или больше, казна пополнится неплохим профитом. Если +1 – безболезненный возврат.

«Бенфика» – «Манчестер Юнайтед» (18 октября, 21:45)

Ставка: гол Лукаку за 2,00

В этом сезоне Ромелу Лукаку стабильно занимается двумя вещами: сбрасывает в спам все письма со словом «увеличение» и вонзает голы с инфернальной жестокостью.

Непонятно, почему на гол бельгийца в Португалии дают такой бешеный кэф: то ли у букмекеров есть инсайд о его травме, то ли они в курсе, что защитники «Бенфики» будут держать Ромелу впятером, то ли аналитиков из БК так озадачил матч Лукаку против «Ливерпуля» (1 удар за матч), что они моментально разочаровались в одном из лучших страйкеров планеты.

В любом случае, все это очень похоже на валуй – надо ставить, но, желательно, небольшую сумму.

«Челси» – «Рома» (18 октября, 21:45)

Ставка: больше 9,5 ударов в створ за 1,8

К этому выбору можно подойти как с математической точки зрения, так и с психологической.

Для тех, кто мыслит рационально: у «Ромы» – 5 ударов в створ в среднем за матч в ЛЧ, у «Челси» – 6. Правда, римляне накрутили показатель в гостевом матче с «Карабахом», но тут на помощь приходят страховочные данные из чемпионата Италии – 5,3 выстрела в раму в среднем за игру. Так что сильно переживать не стоит.

Ментальный фактор тоже крайне важен: и «Челси», и «Рома» чудовищно обделались в минувший уик-энд. «Синие» опозорились в гостях у худшей команды АПЛ, а пассивные «волки» спродюсировали тысячу сахарных прилагательных в адрес «Наполи».

Учитывая, что «Атлетико» гарантированно грохнет «Карабах», на «Стэмфорд Бридж» ожидается конкретное мясо – играть на ничью будет просто тупо.

Вывод: Куртуа и Алиссону придется попрыгать, чтобы не испортить себе статистику.

А еще:

– Патриотическая ставка на непоражение «Базеля» за 1,71. Швейцарцы избили «Бенфику», как сушеную воблу (5:0), но букмекеры все равно их недооценивают. Выиграет ЦСКА? Два российских триумфа в двух матчах ЛЧ – настоящий праздник. Ничья? Нормально, прилетят и деньги, и шансы на непоследнее место. Поражение? Грустно, зато пополнится баланс.

К сожалению, последний исход очень реален: рано или поздно везение ЦСКА закончится. 18 октября, 21:45.

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