Парниша из «Лейпцига» накрутил двух гангстеров «Порту» идеальнейшей марсельской рулеткой

Во вторник «Лейпциг» впервые выиграл в Лиге чемпионов – команда победила «Порту» со счетом 3:2. Один из голов в матче забил Жан-Кевин Огюстен. А еще он сделал так.

В сезоне-2017/18 Огюстен провел 9 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

20-летний француз перешел прошлым летом в «Лейпциг» из «ПСЖ» за 16 миллионов евро.

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