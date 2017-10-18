Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев пропустил в 42-м подряд матче группового этапа Лиги чемпионов

Игорь Акинфеев опять пропустил в групповом этапе Лиги чемпионов: на этот раз вратаря ЦСКА огорчил игрок «Базеля» Таулант Джака.

Ранее Игорь прервал серию в игре против АЕК, но только в квалификации Лиги чемпионов. В группе Акинфеев пропустил в 42-м матче подряд.

В последний раз Акинфеев отыграл на ноль в группе Лиге чемпионов 1 ноября 2006 года в матче против «Арсенала».

В следующем матче Лиги чемпионов ЦСКА опять сыграет с «Базелем», но уже на выезде. Встреча пройдет 31 октября.

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