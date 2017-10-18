«Атлетико» подарил «Карабаху» первые очки в истории ЛЧ

Клубы из Азербайджана и Испании впервые встречались в еврокубках.

В составе «Атлетико» на поле вышли Кевин Гамейро, Сауль Ньигес, Янник Феррейра-Карраско и Антуан Гризманн. В первом тайме мадридцы нанесли шесть ударов по воротам, три – в створ. У бакинцев за 45 минут вышло четыре выстрела и ни одного в створ.

На 53-й минуте Антуан Гризманн забил мяч после стандарта, но арбитр зафиксировал офсайд и отменил гол.

На 75-й минуте форвард бакинского клуба Дино Ндлову получил вторую желтую за симуляцию в штрафной и схватил красную карточку.

После этой игры «Атлетико» набрал два очка, остался на третьем месте в группе. «Карабах» – на последней позиции.

Клуб из Азербайджана набрал первое очко в истории Лиге чемпионов.

Матч четвертого тура между этими командами пройдет на «Ванда Метрополитано» 31 октября в 21:45 (мск).

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