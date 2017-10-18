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Коуч «Баварии» Юпп Хайнкес – самый пожилой тренер в истории Лиги чемпионов

Хайнкес – самый пожилой тренер в истории Лиги чемпионов
Eurosport

1 час назад

Не успел вернуться, а уже рекорд.

18 октября «Бавария» принимает «Селтик» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Эта игра сделает Юппа Хайнкеса самым пожилым главным тренером в истории турнира – в день игры возобновившему карьеру специалисту будет 72 года 162 дня.

Немец отнимет лидерство у Раймонда Гуталса, который в возрасте 71 года 231 дня выиграл с «Марселем» финал Лиги чемпионов-1992/93, став заодно и самым возрастным победителем турнира.

  • Хайнкес возглавил «Баварию» 6 октября, сменив Карло Анчелотти.
  • До этого Юпп не тренировал с 2013 года, когда оформил с мюнхенской командой требл.

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