ЦСКА проиграл «Базелю» в Лиге чемпионов

Команды встречались впервые в истории.

Скучный первый тайм изредка прерывался интересными атаками «Базеля», но забили швейцарцы после плохого розыгрыша штрафного от армейцев. На 29-й минуте Таулант Джака подватил мяч и продолжил серию Игоря (уже 42).



Во второй половине армейцы проснулись, но так и не пробили в створ ворот Томаша Вацлика. Прибил же Акинфеева и ЦСКА Димитри Оберлин. На 90-й минуте парень после промаха по пустым воротам все-таки положил в угол после выхода один на один. Швейцарцы даже забили третий, но гол был отменен из-за неочевидного фола на Алексее Березуцком, а потом едва не забили еще и еще.

ЦСКА проиграл домашнюю встречу в основной сетке Лиги чемпионов в 7 раз подряд.

В следующем туре группового этапа команды сыграют между собой в Швейцарии. Матч состоится 31 октября в 22:45 по Москве.

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