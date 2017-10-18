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«Бенфика» выпустит против «МЮ» самого молодого вратаря в истории Лиги чемпионов

«Бенфика» выпустит против «МЮ» самого молодого вратаря в истории Лиги чемпионов
Eurosport

1 час назадОбновлено 52 мин. назад

Миле Сливару только в конце августа стукнуло 18.

«Бенфика» принимает «МЮ» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Место в воротах «орлов» займет Миле Свилар, который станет самым молодым голкипером в истории главного клубного турнира.

В день игры бельгийцу будет 18 лет 52 дня. Свилар на 4 дня улучшил рекорд Икера Касильяса.

  • Свилар был куплен «Бенфикой» у «Андерлехта» 28 августа – в день 18-летия. Юноша обошелся португальцам в 2,5 млн евро.
  • 14 октября Свилар дебютировал за основу «Бенфики» и отыграл на ноль в матче Кубка Португалии против «Ольяненси» (1:0).
  • После двух туров «Бенфика» идет последней в группе А с 0 очков.

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