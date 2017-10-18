«Челси» и «Рома» выдали ничью с 6 голами в Лиге чемпионов

Счет открыл на 11-й минуте Давид Луис, защитник мощным ударом прошил сетку Аллисона. Это шестой из семи последних голов бразильца, забитых дальним ударом.

К финалу тайма лондонцы провели еще одну контратаку, в которой отличился Эден Азар. Три минуты спустя «Рома» сократила разницу – Александр Коларов прошел по левому флангу и неотразимо пробил Тибо Куртуа.

После перерыва Максим Гоналон отдал передачу со своей половины, а Эдин Джеко с лета послал мяч над перчатками голкипера «Челси». Шесть минут спустя боснийский форвард замкнул передачу Коларова со стандарта и вывел римлян вперед – 3:2. Но Эден Азар подключился к штрафной и сравнял счет головой – 3:3.

После этой игры «Челси» остался на первом месте в группе с семью очками. «Рома» – вторая с пятью баллами, итальянцы опережают «Атлетико» на три очка.

Матч четвертого тура ЛЧ между этими командами пройдет 31 октября в 22:45 (мск).

«Челси» проведет следующий матч АПЛ 21 октября против «Уотфорда». «Рома» встретится в Серии А с «Торино» 22 октября.

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