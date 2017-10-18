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Жара в Лондоне, победа «Барсы» и страдания «Ювентуса». Результаты третьего тура ЛЧ

Жара в Лондоне, победа «Барсы» и страдания «Ювентуса». Результаты третьего тура ЛЧ
Eurosport

14 мин. назадОбновлено 13 мин. назад

День, когда почти все лидеры взяли свое.

Группа А

«Бенфика» – «Манчестер Юнайтед» – 0:1

Гол: Рэшфорд 64'

ЦСКА – «Базель» – 0:2

Голы: Джака 29', Оберлин, 90'

Группа В

«Бавария» – «Селтик» – 3:0

Голы: Мюллер 17', Киммих 29', Хуммельс 51'

«Андерлехт» – «ПСЖ» – 0:4

Голы: Мбаппе 3', Кавани 44', Неймар 66', Ди Мария 88'

Группа С

«Карабах» – «Атлетико» – 0:0

Удаление: Ндлову («Карабах», 75')

«Челси» – «Рома» – 3:3

Голы: Луис 11, Азар 37' 75' – Коларов 40', Джеко 64' 70'

Группа D

«Барселона – «Олимпиакос» – 3:1

Голы: Николау 18' (автогол), Месси 61', Динь 64', Николау 89'

Удаление: Пике («Барселона», 42')

«Ювентус» – «Спортинг» – 2:1

Голы: Пьянич 29', Манджукич 84' – Сандро 12' (автогол)

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