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Жара в Лондоне, победа «Барсы» и страдания «Ювентуса». Результаты третьего тура ЛЧ
День, когда почти все лидеры взяли свое.
Группа А
«Бенфика» – «Манчестер Юнайтед» – 0:1
Гол: Рэшфорд 64'
Голы: Джака 29', Оберлин, 90'
Группа В
Голы: Мюллер 17', Киммих 29', Хуммельс 51'
Голы: Мбаппе 3', Кавани 44', Неймар 66', Ди Мария 88'
Группа С
Удаление: Ндлову («Карабах», 75')
Голы: Луис 11, Азар 37' 75' – Коларов 40', Джеко 64' 70'
Группа D
«Барселона – «Олимпиакос» – 3:1
Голы: Николау 18' (автогол), Месси 61', Динь 64', Николау 89'
Удаление: Пике («Барселона», 42')
Голы: Пьянич 29', Манджукич 84' – Сандро 12' (автогол)