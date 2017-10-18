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Защитник «ПСЖ»: «Неймар или Эден Азар? Вне всяких сомнений, Азар»
Кажется, в ближайшее трансферное окно Томас Мёнье составит компанию Эдинсону Кавани.
Защитник «ПСЖ» и сборной Бельгии Томас Мёнье сделал невероятное заявление.
«Неймар или Эден Азар? Вне всяких сомнений, Азар. Эден – исключительный футболист. Он продемонстрировал это в недавней игре против Кипра.
Эден – большой футболист, который с возрастом заматерел. Он всегда ведет команду вперед.
Лига чемпионов или чемпионат мира? Победа в Лиге чемпионов – это прекрасно, но когда ты побеждаешь за свою страну – это нечто большее», – цитирует Мёнье HLN.
- Неймар забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач в 9 матчах сезона-2017/18.
- На счету Азара 3 ассиста в 9 матчах.
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