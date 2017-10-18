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Жерар Пике забил рукой и был удален, а непонятливые фанаты «Барселоны» все равно праздновали гол

Пике забил рукой и был удален, а непонятливые фанаты «Барселоны» все равно праздновали гол
Eurosport

54 мин. назад

Или они просто не любят свободолюбивого каталонца.

Защитник «Барселоны» Жерар Пике получил желтую карточку уже на 11-й минуте матча с «Олимпиакосом». Об этом инциденте можно было забыть, но на последних минутах первого тайма Пике замыкал прострел во вратарскую.

Голкипер Сильвио Прото отбил мяч прямо на руку Жерару, и тот перевел его в сетку. Судья Уильям Коллум тут же достал вторую желтую.

Самое смешное, что некоторые болельщики «Барселоны» даже не поняли, что произошло, и продолжили праздновать отмененный гол. Сотни пользователей твиттера независимо друг от друга засняли веселую пару и выложили в социальную сеть.

Это удаление стало первым для Пике за 92 матча в Лиге чемпионов.

  • Единственный мяч в первом тайме забил защитник «Олимпиакоса» Димитрис Николау, который при этом перепутал ворота. Потом добавил Месси.

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