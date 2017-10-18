Форвард «Барселоны» Лионель Месси забил 100-й гол в еврокубках

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси подошел к матчу с «Олимпиакосом» с 99 мячами в еврокубках.

В первом тайме греки засушили аргентинца, но на 61-й минуте вратарь и стенка ничего не противопоставили удару Лео со штрафного.

На счету Месси стало 97 голов в Лиге чемпионов и 3 – в Суперкубке Европы. 11 голов Лео забил с пенальти, 16 – из-за пределов штрафной, 5 – прямым ударом со штрафного. 82 мяча он закинул левой ногой, 14 – правой, 4 – головой.

Лионель забил 15-й мяч в 13 матчах сезона-2017/18.

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